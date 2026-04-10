Росія подвоїла нафтові доходи за місяць: скільки грошей отримав бюджет від стрибка цін

Росія отримає подвоєний дохід від основного нафтового податку у квітні - близько 9 млрд доларів - через нафтову кризу, спричинену війною США та Ізраїлю проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Стрибок цін та податкові надходження
Після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, Тегеран фактично закрив Ормузьку протоку - маршрут, яким проходить близько 20% світової нафти та ЗПГ. Це спричинило стрімке зростання цін на нафту: ф'ючерси Brent перевищили 100 доларів за барель.
За розрахунками Reuters, податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) для нафтової галузі РФ зросте у квітні до приблизно 700 млрд рублів (близько 9 млрд доларів), порівняно з 327 млрд рублів у березні. Це також на 10% більше, ніж у квітні минулого року.
Середня ціна російської нафти Urals, яка використовується для оподаткування, у березні підскочила до 77 доларів за барель - це найвищий показник з жовтня 2023 року та на 73% вище за лютий (44,59 долари). Це значно перевищує закладену в бюджет РФ на 2026 рік ціну $59 за барель.
Обмеження для Росії
Попри це, економіка Росії залишається вразливою. У першому кварталі 2026 року бюджет РФ зведено з дефіцитом у 4,58 трлн рублів (1,9% ВВП). Крім того, українські атаки на нафтову інфраструктуру РФ зменшують доходи та загрожують скороченням видобутку.
У Кремлі заявили, що на тлі глобальної енергетичної кризи надходить "величезна кількість запитів" на російські енергоносії з різних країн.
Нагадаємо, у лютому надходження Кремля від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни.
Водночас 13 березня США тимчасово послабили санкції проти російської нафти та нафтопродуктів.
За оцінками дипломатичного джерела, це навряд чи стабілізує світові ринки, але може дозволити Москві довше фінансувати бойові дії.
Такої ж думки дотримується президент Володимир Зеленський, який попередив, що Росія може отримати до 10 млрд доларів на продовження війни.