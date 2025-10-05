Вибухи, пожежі й вирубки: як війна в Україні змінює клімат і посилює парниковий ефект

Бойові дії в Україні завдають шкоди не лише людям і природі, а й атмосфері. Постійні вибухи, пожежі та знищення лісів призводять до значних викидів аерозолів і продуктів горіння, які посилюють парниковий ефект.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла старша наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту та Національного антарктичного наукового центру, учасниця чотирьох експедицій на станцію "Академік Вернадський" Анастасія Чигарева .

За її словами, війна призводить до зменшення площ лісів, які поглинали CO₂ і охолоджували території. Це змінює місцеву циркуляцію повітряних мас і може мати масштабні наслідки для регіонального клімату.

Окремо науковиця наголосила на наслідках підриву Каховської ГЕС. Зникнення водосховища кардинально змінило мікроклімат півдня України: територія, де колись формувалися хмаро-опади, перетворилася спершу на степ, а тепер там поступово формується ліс - з іншими погодними процесами.

"Такі процеси потрібно відстежувати роками, але через бойові дії в нас немає повної мережі спостережень у цих регіонах", - пояснила Чигарева.

Вона підкреслила, що людство має змінити підхід до природи й ресурсів планети.

"Проблеми, спричинені кліматичними змінами, лише посилюватимуться. Нам потрібно впроваджувати реальні заходи адаптації, щоб пом’якшити наслідки", - говорить Чигарева.