ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Гібридна війна Росії посилюється: українці назвали найбільші загрози

Україна, Четвер 25 вересня 2025 12:50
UA EN RU
Гібридна війна Росії посилюється: українці назвали найбільші загрози Фото: Гібридна війна Росії проти України лише посилюється (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців вважають гібридну загрозу з боку Росії високою. Найбільші ризики - онлайн-вербування, фейки та кібератаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування Соціологічної групи "Рейтинг" "Довіра, реформи та інтеграція до ЄС: що думають українці у 2025 році" на Youtube.

Згідно з опитуванням, 69% українців оцінюють гібридну загрозу з боку Росії як високу. Середню загрозу зазначили 3%, а низьку - також лише 3%.
Гібридна війна Росії посилюється: українці назвали найбільші загрози

Щодо готовності держави до гібридних атак, 67% респондентів вважають, що Україна підготовлена середньо, 14% оцінюють підготовку як добру, а 16% вважають її недостатньою.

Гібридна війна Росії посилюється: українці назвали найбільші загрози

Більшість українців (81%) переконані, що гібридна війна Росії посилюється.

Лише 13% опитаних вважають, що загроза слабшає.
Гібридна війна Росії посилюється: українці назвали найбільші загрози

Найбільші загрози

За даними опитування, українці визначили три ключові загрози:

  • Онлайн-вербування російськими спецслужбами для вчинення злочинів - 42%;
  • Фейкові новини, включно з втручанням у вибори - 32%;
  • Кібератаки на державні комп’ютерні системи - 23%.

Опитування проводилося з 31 липня по 5 серпня 2025 року серед 2000 респондентів. Похибка вибірки з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримують війну з Україною.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"