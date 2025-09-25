Гібридна війна Росії посилюється: українці назвали найбільші загрози

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію опитування Соціологічної групи "Рейтинг" "Довіра, реформи та інтеграція до ЄС: що думають українці у 2025 році" на Youtube .

Опитування проводилося з 31 липня по 5 серпня 2025 року серед 2000 респондентів. Похибка вибірки з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Щодо готовності держави до гібридних атак, 67% респондентів вважають, що Україна підготовлена середньо, 14% оцінюють підготовку як добру, а 16% вважають її недостатньою.

Згідно з опитуванням, 69% українців оцінюють гібридну загрозу з боку Росії як високу. Середню загрозу зазначили 3%, а низьку - також лише 3%.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримують війну з Україною.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.