Росія з початку повномасштабної війни вкрала 15 млн тонн українського зерна

Україна оцінює обсяг зерна, вкраденого Москвою з 2022 року, у 15 млн тонн. Воно змішується з російським і йде на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Україна вважає, що все зерно, вироблене в чотирьох областях і Криму, окупованого Росією 2014 року, було вкрадене Москвою, і планує звернутися до своїх західних союзників із проханням запровадити санкції проти імпортерів цього зерна.

Київ заявляє, що його розвідслужби виявили, що українська пшениця змішується з російською в портах Чорного моря і відправляється на експорт.

"З урахуванням цього сезону ми оцінюємо, що з початку повномасштабної війни Росія вкрала 15 мільйонів тонн українського зерна", - повідомив агентству Reuters заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

Україна вже закликала Європейський Союз запровадити санкції проти Бангладеш через закупівлі пшениці, яка надійшла з окупованих Росією регіонів, однак ЄС цього не зробив.

Європейська комісія не відповіла на запит Reuters про коментар.

Трейдери повідомили агентству Reuters, що відстежити походження пшениці після її змішування неможливо.

Зерно з окупованих областей

За даними міністерства сільського господарства РФ, торік Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, які Росія називає своїми "новими територіями", але на міжнародному рівні, як і раніше, визнаються українськими, поставили приблизно 3% врожаю зерна на Росію.

Без цього мізерний урожай у країні - зниження на 14% через погану погоду на півдні Росії - був би ще гіршим.

Російські офіційні особи не коментують правовий статус зерна, зібраного на "нових територіях". Росстат, а також провідні консалтингові компанії не включають врожай у регіонах у свої звіти, на відміну від мінсільгоспу.

В окупованій Луганській області планують зібрати близько 1 млн тонн зерна, переважно пшениці, і відправити частину врожаю на експорт. Минулого року зібрали всього 0,5 млн тонн. До окупації, у 2013 році, в регіоні було вироблено 1,3 млн тонн зерна, переважно пшениці.