Росія з початку повномасштабної війни вкрала 15 млн тонн українського зерна
Україна оцінює обсяг зерна, вкраденого Москвою з 2022 року, у 15 млн тонн. Воно змішується з російським і йде на експорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Україна вважає, що все зерно, вироблене в чотирьох областях і Криму, окупованого Росією 2014 року, було вкрадене Москвою, і планує звернутися до своїх західних союзників із проханням запровадити санкції проти імпортерів цього зерна.
Київ заявляє, що його розвідслужби виявили, що українська пшениця змішується з російською в портах Чорного моря і відправляється на експорт.
"З урахуванням цього сезону ми оцінюємо, що з початку повномасштабної війни Росія вкрала 15 мільйонів тонн українського зерна", - повідомив агентству Reuters заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.
Україна вже закликала Європейський Союз запровадити санкції проти Бангладеш через закупівлі пшениці, яка надійшла з окупованих Росією регіонів, однак ЄС цього не зробив.
Європейська комісія не відповіла на запит Reuters про коментар.
Трейдери повідомили агентству Reuters, що відстежити походження пшениці після її змішування неможливо.
Зерно з окупованих областей
За даними міністерства сільського господарства РФ, торік Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області, які Росія називає своїми "новими територіями", але на міжнародному рівні, як і раніше, визнаються українськими, поставили приблизно 3% врожаю зерна на Росію.
Без цього мізерний урожай у країні - зниження на 14% через погану погоду на півдні Росії - був би ще гіршим.
Російські офіційні особи не коментують правовий статус зерна, зібраного на "нових територіях". Росстат, а також провідні консалтингові компанії не включають врожай у регіонах у свої звіти, на відміну від мінсільгоспу.
В окупованій Луганській області планують зібрати близько 1 млн тонн зерна, переважно пшениці, і відправити частину врожаю на експорт. Минулого року зібрали всього 0,5 млн тонн. До окупації, у 2013 році, в регіоні було вироблено 1,3 млн тонн зерна, переважно пшениці.
Нагадаємо, СБУ оголосила про підозру заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву за організацію масового розкрадання зерна з тимчасово окупованих територій України.
Також відомо, що Москва вивозить зерно з окупованих територій до Ірану.