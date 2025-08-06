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Россия с начала полномасштабной войны украла 15 млн тонн украинского зерна

Украина, Среда 06 августа 2025 14:20
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Россия с начала полномасштабной войны украла 15 млн тонн украинского зерна Фото: Москва украла 15 млн тонн украинского зерна (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина оценивает объем зерна, украденного Москвой с 2022 года, в 15 млн тонн. Оно смешивается с российским и идет на экспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украина считает, что все зерно, произведенное в четырех областях и Крыму, оккупированного Россией в 2014 году, было украдено Москвой, и планирует обратиться к своим западным союзникам с просьбой ввести санкции против импортеров этого зерна.

Киев заявляет, что его разведслужбы обнаружили, что украинская пшеница смешивается с российской в портах Черного моря и отправляется на экспорт.

"С учетом этого сезона мы оцениваем, что с начала полномасштабной войны Россия украла 15 миллионов тонн украинского зерна", - сообщил агентству Reuters заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.

Украина уже призвала Европейский Союз ввести санкции против Бангладеш из-за закупок пшеницы, которая поступила из оккупированных Россией регионов, однако ЕС этого не сделал.

Европейская комиссия не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Трейдеры сообщили агентству Reuters, что отследить происхождение пшеницы после ее смешивания невозможно.

Зерно из оккупированных областей

По данным министерства сельского хозяйства РФ, в прошлом году Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, которые Россия называет своими "новыми территориями", но на международном уровне по-прежнему признаются украинскими, поставили около 3% урожая зерна на России.

Без этого скудный урожай в стране - снижение на 14% из-за плохой погоды на юге России - был бы еще хуже.

Российские официальные лица не комментируют правовой статус зерна, собранного на "новых территориях". Росстат, а также ведущие консалтинговые компании не включают урожай в регионах в свои отчёты, в отличие от минсельхоза.

В оккупированной Луганской области планируют собрать около 1 млн тонн зерна, в основном пшеницы, и отправить часть урожая на экспорт. В прошлом году собрали всего 0,5 млн тонн. До оккупации, в 2013 году, в регионе было произведено 1,3 млн тонн зерна, в основном пшеницы.

Напомним, СБУ объявила о подозрении замглавы правительства РФ Дмитрию Патрушеву за организацию массового хищения зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Также известно, что Москва вывозит зерно с оккупированных территорий в Иран.

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