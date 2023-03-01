ua ru
Ср, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия начала использовать самых опытных бойцов "Вагнера", - Череватый о боях в Бахмуте

Новина українською →
Среда 01 марта 2023 14:06
Россия начала использовать самых опытных бойцов "Вагнера", - Череватый о боях в Бахмуте Фото: Россия начала использовать опытнейших бойцов "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия привлекла к боям в Бахмуте опытнейших бойцов "Вагнера". В то же время, из-за огромных потерь враг ставит под угрозу свою способность вести бои за пределами города.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий CNN.

"Характерной особенностью является то, что противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения "Вагнера". Эти подразделения возглавляют военнослужащие, имеющие боевой опыт в Сирии, Ливии и других горячих точках", - заявил Череватый.

Как отметил представитель Восточной группировки войска ВСУ, враг совершил 209 обстрелов из ствольной артиллерии, РСЗО. Также произошло 57 боевых столкновений и 1 авиаудар со стороны противника. Только в районе населенного пункта произошло 85 обстрелов со всех видов артиллерии, а возле города - 25 боевых столкновений.

"Мы наносим огромные потери. И вот этой героической борьбой защитники Бахмутского фронта обескровливают врага, ослабляют его, готовят плацдарм для резервов, которые потом зайдут и выбросят врага с нашей территории", - добавил Череватый.

Череватый отметил, что ВСУ не дают врагу прорвать оборону и быстро выйти в тыл, чтобы окружить наших героев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Череватого, командование не принимало решения о выходе ВСУ из Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Бахмут
NEWS
Череватый рассказал, есть ли решение о выводе украинских войск из Бахмута
Череватый рассказал, есть ли решение о выводе украинских войск из Бахмута
DAILY
Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу