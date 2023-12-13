Росія почала серійне виробництво нового ударного безпілотника, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що новинка озброєна 80-мм ракетами, що здатні вражати цілі на відстані до шести кілометрів.

Водночас український військовий аналітик Олександр Коваленко заявив, що "Терміт" не загрожує Силам оборони, оскільки ці безпілотники більші та повільніші за іранські "Шахеди", що робить їх легкою мішенню для збиття.

Технічні характеристики безпілотника "Термит"

За даними Defence Express, БПЛА "Термит" озброєний керованими ракетами С-8Л з напівактивним лазерним наведенням. Фактично, це аналог APKWS, але зі значно більшим ступенем переробки базового некерованого реактивного снаряда.

Фото: Defence Express

Ракета С-8Л має два додаткові блоки: з розкладними крилами у середні корпуса та головку самонаведення у носовій частині, а в APKWS обидва ці елементи об'єднані в один модуль. Оголошена дальність дії С-8Л - до 6 км, вона оснащена осколково-фугасною бойовою частиною.

Фото: Defence Express

Для наведення цих ракет на ціль "Термит" має бути оснащений оптико-прицільною станцією, що розміщується на носовій частині апарату.

Фото: Defence Express

Санкції за постачання РФ компонентів для БпЛА

Наприкінці листопада російські війська почали використовувати у війні проти України новий дрон-камікадзе "Скальпель". Дрон підходить під більшість боєприпасів, які використовуються російськими військами, маса корисного навантаження становить 5 кг.

Європейський Союз 11 грудня запровадив санкції щодо низки фізичних та юридичних осіб, що причетні до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів, які Росія використовує проти України.

У Фінляндії розкрили схему з постачання до Росії 3500 безпілотників на мільйони євро в обхід санкцій.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року ув'язнення та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав Росії мікросхеми в обхід санкцій.

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