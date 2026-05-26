Росія почала погрожувати Вірменії газом через європейський курс

Зокрема, Москва погрожує скасуванням пільгових поставок газу, нафтопродуктів та алмазів. Відповідне попередження міститься у листі міністра енергетики РФ Сергія Цивілева до вірменського Міністерства територіального управління та інфраструктур.

У Москві заявляють, що європейська інтеграція Єревана ставить під загрозу основу двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Через це російська сторона розглядає можливість в односторонньому порядку призупинити або повністю денонсувати чинну міжурядову угоду.

Наслідки для Єревана

Міжурядова угода між країнами була підписана у 2013 році. Документ дозволяє Вірменії купувати російський газ, нафтопродукти та необроблені алмази без сплати експортних мит на пільгових умовах, прив’язаних до обсягів внутрішнього споживання країни.

Наразі енергоресурси країни-агресорки залишаються критично важливими для вірменської економіки. Країна майже повністю залежить від російського газу, а також щороку отримує звідти основну частину нафтопродуктів.

Експерти зазначають, що в разі скасування безмитного режиму Вірменії буде вкрай складно оперативно знайти заміну російським ресурсам. Перехід на альтернативні джерела постачання неминуче призведе до стрімкого подорожчання палива та газу.