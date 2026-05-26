Росія почала погрожувати Вірменії газом через європейський курс

Росія почала погрожувати Вірменії через її курс на зближення з Європейським Союзом. Москва побачила загрозу двосторонньому співробітництву між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Зокрема, Москва погрожує скасуванням пільгових поставок газу, нафтопродуктів та алмазів. Відповідне попередження міститься у листі міністра енергетики РФ Сергія Цивілева до вірменського Міністерства територіального управління та інфраструктур.
У Москві заявляють, що європейська інтеграція Єревана ставить під загрозу основу двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.
Через це російська сторона розглядає можливість в односторонньому порядку призупинити або повністю денонсувати чинну міжурядову угоду.
Міжурядова угода між країнами була підписана у 2013 році. Документ дозволяє Вірменії купувати російський газ, нафтопродукти та необроблені алмази без сплати експортних мит на пільгових умовах, прив’язаних до обсягів внутрішнього споживання країни.
Наразі енергоресурси країни-агресорки залишаються критично важливими для вірменської економіки. Країна майже повністю залежить від російського газу, а також щороку отримує звідти основну частину нафтопродуктів.
Експерти зазначають, що в разі скасування безмитного режиму Вірменії буде вкрай складно оперативно знайти заміну російським ресурсам. Перехід на альтернативні джерела постачання неминуче призведе до стрімкого подорожчання палива та газу.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор висловив невдоволення курсом Вірменії на зближення з ЄС і заявив про "неприпустимість" такого вектора розвитку. За його словами, подібна політика може призвести до наслідків, аналогічних подіям в Україні 2014 року, маючи на увазі російську агресію.
Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі з Путіним відзначив успіхи країни у сфері демократії. Зокрема, він заявив про відсутність політичних в'язнів та підкреслив, що соціальні мережі у Вірменії функціонують без обмежень.