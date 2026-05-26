Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия начала угрожать Армении газом из-за европейского курса

22:50 26.05.2026 Вт
2 мин
Чем грозит отмена Москвой действия соглашения между странами?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Москва угрожает отменить льготные поставки газа в Ереван (Getty Images)

Россия начала угрожать Армении из-за ее курса на сближение с Европейским Союзом. Москва увидела угрозу двустороннему сотрудничеству между странами.

В частности, Москва угрожает отменой льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов. Соответствующее предупреждение содержится в письме министра энергетики РФ Сергея Цивилева к армянскому Министерству территориального управления и инфраструктур.

В Москве заявляют, что европейская интеграция Еревана ставит под угрозу основу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Поэтому российская сторона рассматривает возможность в одностороннем порядке приостановить или полностью денонсировать действующее межправительственное соглашение.

Последствия для Еревана

Межправительственное соглашение между странами было подписано в 2013 году. Документ позволяет Армении покупать российский газ, нефтепродукты и необработанные алмазы без уплаты экспортных пошлин на льготных условиях, привязанных к объемам внутреннего потребления страны.

Сейчас энергоресурсы страны-агрессора остаются критически важными для армянской экономики. Страна почти полностью зависит от российского газа, а также ежегодно получает оттуда основную часть нефтепродуктов.

Эксперты отмечают, что в случае отмены беспошлинного режима Армении будет крайне сложно оперативно найти замену российским ресурсам. Переход на альтернативные источники поставок неизбежно приведет к стремительному подорожанию топлива и газа.

Напомним, недавно российский диктатор выразил недовольство курсом Армении на сближение с ЕС и заявил о "недопустимости" такого вектора развития. По его словам, подобная политика может привести к последствиям, аналогичным событиям в Украине 2014 года, имея в виду российскую агрессию.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным отметил успехи страны в сфере демократии. В частности, он заявил об отсутствии политических заключенных и подчеркнул, что социальные сети в Армении функционируют без ограничений.

Российская ФедерацияАрменияГаз