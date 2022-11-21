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Росія почала планомірний обстріл Херсона з лівого берега, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська почали планомірний обстріл Херсона з лівого берега, щоб помститися місцевим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"РФ почала планомірний обстріл Херсона з лівого берега. Військової логіки немає: просто хочуть помститися місцевим. Це величезний військовий злочин у прямому ефірі", - написав Подоляк.

Також у своєму твіті він звернувся до Організація Об'єднаних Націй з прав людини.

"Хтось вже бачив заяви ООН? Чи рутина російських звірств вже не цікава?", - запитав радник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 21 листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона.

Окрім того, внаслідок обстрілу загинула людина, ще кілька цивільних поранено.

Додамо, нещодавно у Херсоні знову пролунали вибухи. Російські війська відкрили вогонь із лівого берега області.

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Херсонська областьокупантиМихайло Подоляк по