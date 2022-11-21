ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні знову пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 21 листопада 2022 18:45
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Увечері 21 листопада у Херсоні знову пролунали вибухи. Російські війська відкрили вогонь із лівого берега області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вильоти ракет фіксують із лівого берега Дніпра, а саме – з Олешок та Голої Пристані.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ударів загинула людина, ще кілька цивільних дістали поранення.

Крім того, повідомлялося, що вчора окупанти також обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки у місті було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Обстріл вибухи
NEWS
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати