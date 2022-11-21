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Россия начала планомерный обстрел Херсона с левого берега, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска начали планомерный обстрел Херсона с левого берега, чтобы отомстить местным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"РФ начала планомерный обстрел Херсона с левого берега. Военной логики нет: просто хотят отомстить местным. Это огромное военное преступление в прямом эфире", - написал Подоляк.

Также в своем твите он обратился к Организации Объединенных Наций по правам человека.

"Кто-то уже видел заявления ООН? Или рутина российских зверств уже не интересна?", - спросил советник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 21 ноября, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона .

Кроме того, в результате обстрела погиб человек, еще несколько гражданских ранены .

Добавим, недавно в Херсоне снова раздались взрывы. Российские войска открыли огонь с левого берега области.

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Херсонская областьокупантиМихайло Подоляк по