Россия начала планомерный обстрел Херсона с левого берега, - Подоляк

Российские войска начали планомерный обстрел Херсона с левого берега, чтобы отомстить местным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"РФ начала планомерный обстрел Херсона с левого берега. Военной логики нет: просто хотят отомстить местным. Это огромное военное преступление в прямом эфире", - написал Подоляк.
Также в своем твите он обратился к Организации Объединенных Наций по правам человека.
"Кто-то уже видел заявления ООН? Или рутина российских зверств уже не интересна?", - спросил советник.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 21 ноября, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона .
Кроме того, в результате обстрела погиб человек, еще несколько гражданских ранены .
Добавим, недавно в Херсоне снова раздались взрывы. Российские войска открыли огонь с левого берега области.
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