Россия начала планомерный обстрел Херсона с левого берега, - Подоляк

"РФ начала планомерный обстрел Херсона с левого берега. Военной логики нет: просто хотят отомстить местным. Это огромное военное преступление в прямом эфире", - написал Подоляк.

Также в своем твите он обратился к Организации Объединенных Наций по правам человека.

"Кто-то уже видел заявления ООН? Или рутина российских зверств уже не интересна?", - спросил советник.