Росія почала планомірний обстріл Херсона з лівого берега, - Подоляк
Російські війська почали планомірний обстріл Херсона з лівого берега, щоб помститися місцевим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"РФ почала планомірний обстріл Херсона з лівого берега. Військової логіки немає: просто хочуть помститися місцевим. Це величезний військовий злочин у прямому ефірі", - написав Подоляк.
Також у своєму твіті він звернувся до Організація Об'єднаних Націй з прав людини.
"Хтось вже бачив заяви ООН? Чи рутина російських звірств вже не цікава?", - запитав радник.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 21 листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона.
Окрім того, внаслідок обстрілу загинула людина, ще кілька цивільних поранено.
Додамо, нещодавно у Херсоні знову пролунали вибухи. Російські війська відкрили вогонь із лівого берега області.
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