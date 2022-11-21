ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия начала планомерный обстрел Херсона с левого берега, - Подоляк

Новина українською →
Херсонская область, Понедельник 21 ноября 2022 19:07
Россия начала планомерный обстрел Херсона с левого берега, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска начали планомерный обстрел Херсона с левого берега, чтобы отомстить местным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"РФ начала планомерный обстрел Херсона с левого берега. Военной логики нет: просто хотят отомстить местным. Это огромное военное преступление в прямом эфире", - написал Подоляк.

Также в своем твите он обратился к Организации Объединенных Наций по правам человека.

"Кто-то уже видел заявления ООН? Или рутина российских зверств уже не интересна?", - спросил советник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 21 ноября, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона .

Кроме того, в результате обстрела погиб человек, еще несколько гражданских ранены .

Добавим, недавно в Херсоне снова раздались взрывы. Российские войска открыли огонь с левого берега области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область окупанти Михайло Подоляк по
NEWS
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать