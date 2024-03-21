UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія почала обладнувати ФАБи самоліквідаторами: в чому небезпека

Фото: росія почала обладнувати ФАБи самоліквідаторами (facebook.com/MNSZ)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни почали додавати до універсальних модулів планерування і корекції (УМПК) фугасних бомб (ФАБ) самоліквідатори. Це значно ускладнює їх знешкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, росіяни вдосконалюють ФАБи самоліквідаторами або ж детонаторами відкладеної дії, який допомагає підірвати боєприпас, якщо він не розірвався після контакту з поверхнею. 

Про самоліквідатори попередив український фахівець Сергій Бескрестнов. За його словами, як мінімум в одному випадку ФАБ-500 з комплектом УМПК здетонував близько о 15:00 попри те, що "приземлився" він о 10:30. Тобто з моменту падіння до детонації пройшло більше 5 годин. 

Defense Express пише, що додавання механізму самоліквідації може бути пов'язане з тим, що часом УМПК через пологий контакт з грунтом - не вибухають. Водночас всі бомби таких типів мають можливість встановлення підривачів у носовій та хвостовій частині. 

 "Таким чином встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби цілком можливо паралельно зі стандартним контактним підривачем. Таке нововведення ворога дійсно є доволі небезпечним та ускладнює розмінування таких бомб", - додає видання. 

Скільки ракет виготовляє Росія

Ще в січні в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповідав про те, що Росія здатна виробляти близько 115-130 стратегічних ракет - з дальністю у понад 350 кілометрів. Водночас обсяги можуть відрізнятись в залежності від місяця через те, що інколи Москва стикається з перебоями у поставці деталей.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, лише від початку березня Росія застосувала проти України

  • 320 "Шахедів";
  • 130 ракет різних типів;
  • майже 900 керованих авіабомб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні