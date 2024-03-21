Росія почала обладнувати ФАБи самоліквідаторами: в чому небезпека

Як пише видання, росіяни вдосконалюють ФАБи самоліквідаторами або ж детонаторами відкладеної дії, який допомагає підірвати боєприпас, якщо він не розірвався після контакту з поверхнею.

Про самоліквідатори попередив український фахівець Сергій Бескрестнов. За його словами, як мінімум в одному випадку ФАБ-500 з комплектом УМПК здетонував близько о 15:00 попри те, що "приземлився" він о 10:30. Тобто з моменту падіння до детонації пройшло більше 5 годин.

Defense Express пише, що додавання механізму самоліквідації може бути пов'язане з тим, що часом УМПК через пологий контакт з грунтом - не вибухають. Водночас всі бомби таких типів мають можливість встановлення підривачів у носовій та хвостовій частині.

"Таким чином встановлення механізмів самоліквідації на фугасні авіабомби цілком можливо паралельно зі стандартним контактним підривачем. Таке нововведення ворога дійсно є доволі небезпечним та ускладнює розмінування таких бомб", - додає видання.

Скільки ракет виготовляє Росія

Ще в січні в інтерв'ю РБК-Україна представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповідав про те, що Росія здатна виробляти близько 115-130 стратегічних ракет - з дальністю у понад 350 кілометрів. Водночас обсяги можуть відрізнятись в залежності від місяця через те, що інколи Москва стикається з перебоями у поставці деталей.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, лише від початку березня Росія застосувала проти України: