RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия начала оборудовать ФАБы самоликвидаторами: в чем опасность

Фото: россия начала оборудовать ФАБ самоликвидаторами (facebook.com/MNSZ)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне начали добавлять к универсальным модулям планирования и коррекции (УМПК) фугасных бомб (ФАБ) самоликвидаторы. Это значительно усложняет их обезвреживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, россияне совершенствуют ФАБы самоликвидаторами или же детонаторами отложенного действия, который помогает взорвать боеприпас, если он не разорвался после контакта с поверхностью. 

О самоликвидаторах предупредил украинский специалист Сергей Бескрестнов. По его словам, как минимум в одном случае ФАБ-500 с комплектом УМПК сдетонировал около 15:00 несмотря на то, что "приземлился" он в 10:30. То есть с момента падения до детонации прошло более 5 часов. 

Defense Express пишет, что добавление механизма самоликвидации может быть связано с тем, что порой УМПК из-за пологого контакта с грунтом - не взрываются. В то же время все бомбы таких типов имеют возможность установки взрывателей в носовой и хвостовой части. 

 "Таким образом установка механизмов самоликвидации на фугасные авиабомбы вполне возможно параллельно со стандартным контактным взрывателем. Такое нововведение врага действительно довольно опасно и затрудняет разминирование таких бомб", - добавляет издание. 

Сколько ракет производит Россия

Еще в январе в интервью РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказывал о том, что Россия способна производить около 115-130 стратегических ракет - с дальностью более 350 километров. В то же время, объемы могут отличаться в зависимости от месяца из-за того, что иногда Москва сталкивается с перебоями в поставке деталей.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, только с начала марта Россия применила против Украины:

  • 320 "Шахедов";
  • 130 ракет разных типов;
  • почти 900 управляемых авиабомб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине