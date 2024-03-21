Россия начала оборудовать ФАБы самоликвидаторами: в чем опасность

Как пишет издание, россияне совершенствуют ФАБы самоликвидаторами или же детонаторами отложенного действия, который помогает взорвать боеприпас, если он не разорвался после контакта с поверхностью.

О самоликвидаторах предупредил украинский специалист Сергей Бескрестнов. По его словам, как минимум в одном случае ФАБ-500 с комплектом УМПК сдетонировал около 15:00 несмотря на то, что "приземлился" он в 10:30. То есть с момента падения до детонации прошло более 5 часов.

Defense Express пишет, что добавление механизма самоликвидации может быть связано с тем, что порой УМПК из-за пологого контакта с грунтом - не взрываются. В то же время все бомбы таких типов имеют возможность установки взрывателей в носовой и хвостовой части.

"Таким образом установка механизмов самоликвидации на фугасные авиабомбы вполне возможно параллельно со стандартным контактным взрывателем. Такое нововведение врага действительно довольно опасно и затрудняет разминирование таких бомб", - добавляет издание.

Сколько ракет производит Россия

Еще в январе в интервью РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказывал о том, что Россия способна производить около 115-130 стратегических ракет - с дальностью более 350 километров. В то же время, объемы могут отличаться в зависимости от месяца из-за того, что иногда Москва сталкивается с перебоями в поставке деталей.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, только с начала марта Россия применила против Украины: