Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України

Мешканці окупованих районів скаржаться на серйозні перебої в роботі месенджеру. Наприклад, за даними видання, у Щастинському районі Луганської області навіть за умови використання VPN здійснити дзвінок на підконтрольну Україні територію майже неможливо.

За словами очевидців, затримка звуку під час з’єднання сягає 20 секунд, або ж зв’язок відсутній зовсім. Щодо самого Луганська - там без сервісів обходу блокувань дзвінки взагалі не проходять.

Користувачам доводиться шукати VPN-сервіси, які ще не встиг заблокувати Роскомнадзор, щоб мати змогу повноцінно поспілкуватися.

При цьому проблеми з Telegram масово обговорюють у місцевих чатах окупованих міст Донеччини та Луганщини. Користувачі зазначають, що месенджер "постійно тормозить" та "підвисає", навіть якщо текстові повідомлення все ще доходять.

Дехто з місцевих мешканців у чатах іронічно пропонує "колективно писати Путіну", сподіваючись на скасування обмежень. Наразі використання VPN залишається єдиним способом підтримувати зв'язок, проте і цей метод стає дедалі менш ефективним.