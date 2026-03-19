Россия начала блокировать Telegram на временно оккупированных территориях Украины

Жители оккупированных районов жалуются на серьезные перебои в работе мессенджера. Например, по данным издания, в Счастьенском районе Луганской области даже при условии использования VPN осуществить звонок на подконтрольную Украине территорию почти невозможно.

По словам очевидцев, задержка звука во время соединения достигает 20 секунд, или же связь отсутствует совсем. Что касается самого Луганска - там без сервисов обхода блокировок звонки вообще не проходят.

Пользователям приходится искать VPN-сервисы, которые еще не успел заблокировать Роскомнадзор, чтобы иметь возможность полноценно пообщаться.

При этом проблемы с Telegram массово обсуждают в местных чатах оккупированных городов Донецкой и Луганской областей. Пользователи отмечают, что мессенджер "постоянно тормозит" и "подвисает", даже если текстовые сообщения все еще доходят.

Некоторые из местных жителей в чатах иронично предлагают "коллективно писать Путину", надеясь на отмену ограничений. Сейчас использование VPN остается единственным способом поддерживать связь, однако и этот метод становится все менее эффективным.