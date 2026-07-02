Росія побоялася проводити свій головний військово-морський парад, - розвідка Британії

Росія вдруге скасовує масштабний парад до "дня ВМФ РФ". На це вказують кілька ознак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Великої Британії на основі даних розвідки.
У РФ, скоріше за все, знову відмінять свій головний парад, який присвячений так званому "Дню ВМФ РФ". Причиною є велике побоювання щодо безпеки під час його проведення.
"День ВМФ Росії" традиційно відзначається останніми вихідними липня. З 2017 по 2024 рік цей захід супроводжувався масштабним морським парадом на Балтиці поблизу Санкт-Петербурга", - зазначили у розвідці Британії.
Також під час параду російський диктатор Володимир Путін проводив огляд військових кораблів.
Раніше тут були присутні іноземні судна та представники інших країн.
У 2024 році Росія скоротила масштаб головного військово-морського параду.
Торік його повністю скасували, головна причина - з міркувань безпеки.
"Цього року головний військово-морський парад Росії з високою ймовірністю буде скасований знову з безпекових причин", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 3 червня Україна успішно уразила фрегат Балтійського флоту РФ "Бойкий" проєкту "Стерегущий". Корабель знаходився у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.
У розвідці Британії прогнозують, що свій головний парад у Петербурзі Росія може замінити морськими навчаннями, подібними до "Липневого шторму" 2025 року.
Нагадаємо, ЗСУ уразили кораблі в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ. "Мадяр", зокрема, показав відео палаючого російського корвета "Бойкий".
У мережі вже з'явилося відео з наслідками атаки України на корвет "Бойкий". Цей удар послабив морський потенціал РФ на Балтиці.
Ураження корвета "Бойкий" демонструє здатність України бити по військових об'єктах Росії на відстані понад 1000 км. Цей корабель використовувався для провокацій поблизу кордонів НАТО та супроводу танкерів "тіньового флоту" країни-агресорки.