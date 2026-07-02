Росія побоялася проводити свій головний військово-морський парад, - розвідка Британії

Росія злякалася проводити парад у Санкт-Петербурзі

У РФ, скоріше за все, знову відмінять свій головний парад, який присвячений так званому "Дню ВМФ РФ". Причиною є велике побоювання щодо безпеки під час його проведення.

"День ВМФ Росії" традиційно відзначається останніми вихідними липня. З 2017 по 2024 рік цей захід супроводжувався масштабним морським парадом на Балтиці поблизу Санкт-Петербурга", - зазначили у розвідці Британії.

Також під час параду російський диктатор Володимир Путін проводив огляд військових кораблів.

Раніше тут були присутні іноземні судна та представники інших країн.

Україна атакує фрегати Балтійського флоту РФ

У 2024 році Росія скоротила масштаб головного військово-морського параду.

Торік його повністю скасували, головна причина - з міркувань безпеки.

"Цього року головний військово-морський парад Росії з високою ймовірністю буде скасований знову з безпекових причин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 3 червня Україна успішно уразила фрегат Балтійського флоту РФ "Бойкий" проєкту "Стерегущий". Корабель знаходився у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.

У розвідці Британії прогнозують, що свій головний парад у Петербурзі Росія може замінити морськими навчаннями, подібними до "Липневого шторму" 2025 року.