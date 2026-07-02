Россия побоялась проводить свой главный военно-морской парад, - разведка Британии

Россия испугалась проводить парад в Санкт-Петербурге

В РФ, скорее всего, снова отменят свой главный парад , посвященный так называемому "Дню ВМФ РФ". Причиной является большое опасение безопасности при его проведении.

"День ВМФ России" традиционно отмечается в последние выходные июля. С 2017 по 2024 год эта мера сопровождалась масштабным морским парадом на Балтике вблизи Санкт-Петербурга", - отметили в разведке Британии.

Также во время парада российский диктатор Владимир Путин проводил осмотр военных кораблей.

Ранее здесь присутствовали иностранные судна и представители других стран.

Украина атакует фрегаты Балтийского флота РФ

В 2024 году Россия сократила масштаб главного военно-морского парада.

В прошлом году его полностью отменили, главная причина – из соображений безопасности.

"В этом году главный военно-морской парад России с высокой вероятностью будет отменен снова по причинам безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 июня Украина успешно поразила фрегат Балтийского флота РФ "Бойкий" проекта "Стерегущий". Корабль находился в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга.

В разведке Британии прогнозируют, что свой главный парад в Петербурге Россия может заменить морскими учениями, подобными "Июльскому шторму" 2025 года.