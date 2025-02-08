Росія планує збільшити армію ще на 100 тисяч людей, Путін не хоче миру, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін готується не до перемовин, а до продовження війни. Зокрема, ворог збільшує свою армію на більше, ніж 100 тисяч військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 тисяч солдатів", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що усі партнери повинні про це знати і повинні це бачити. Відповідну інформацію Україна готова передавати, і по лінії розвідок вже відбувається відповідна комунікація. Ба більше, голова української держави наголосив, що кожній країні у Європі доведеться зміцнювати оборону.

"Ми повинні разом бачити, які є загрози і які є наші інструменти протидії. Потрібне чітке розуміння: тут, у Європі, кожній країні доведеться зміцнювати оборону, і ціль у 5 % ВВП на оборону не зникне з порядку денного", - сказав він.

Також Володимир Зеленський поінформував, що сьогодні в Україні перебуває новий очільник Військового комітету НАТО. Зокрема, було обговорено підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн", а також президент сказав, що за даними української розвідки - ворог розвиває нові військові виробництва.

"Ми обговорили сьогодні підготовку до "Рамштайну" та потреби нашої оборони - нашої спільної оборони. Зараз ми знаємо - наша розвідка нам доповідає, - що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю. На жаль, сучасні технології війни Москва розповсюджує ще в той регіон, зокрема дронові технології", - розповів Зеленський.

Він пояснив, що це, зокрема, і означає, що Путін готується продовжуватися війну.