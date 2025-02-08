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Россия планирует увеличить армию еще на 100 тысяч человек, Путин не хочет мира, - Зеленский

Суббота 08 февраля 2025 17:10
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Россия планирует увеличить армию еще на 100 тысяч человек, Путин не хочет мира, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский диктатор Владимир Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны. В частности, враг увеличивает свою армию на более чем 100 тысяч военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины. Они сейчас увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат", - заявил президент.

Зеленский отметил, что все партнеры должны об этом знать и должны это видеть. Соответствующую информацию Украина готова передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация. Более того, глава украинского государства подчеркнул, что каждой стране в Европе придется укреплять оборону.

"Мы должны вместе видеть, какие есть угрозы и какие есть наши инструменты противодействия. Нужно четкое понимание: здесь, в Европе, каждой стране придется укреплять оборону, и цель в 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня", - сказал он.

Также Владимир Зеленский сообщил, что сегодня в Украине находится новый глава Военного комитета НАТО. В частности, обсуждалась подготовка к встрече в формате "Рамштайн", а также президент сказал, что по данным украинской разведки - враг развивает новые военные производства.

"Мы обсудили сегодня подготовку к "Рамштайн" и потребности нашей обороны - нашей общей обороны. Сейчас мы знаем - наша разведка нам докладывает, - что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и в дальнейшем расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии", - рассказал Зеленский.

Он пояснил, что это, в частности, и означает, что Путин готовится продолжать войну.

"Рамштайн" и встреча с Трампом

Напомним, что во вторник, 12 февраля, ожидается новая встреча в формате "Рамштайн". В ней впервые возьмет участие новый министр обороны США Пит Хегсет. Согласно анонсу Пентагона, в ходе встречи он подтвердит приверженность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о дипломатическом завершении войны в Украине.

Кроме, вчера президент Украины сообщил, что его команда и команда нового главы Белого дома уже планируют встречи и переговоры. Поэтому, по словам Зеленского, следующие недели могут быть насыщенными.

Более того, сам Дональд Трамп допустил, что на следующей неделе может привести встречу с украинским президентом.

Также мы писали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако подчеркнул условие, что нужно понимать, чем закончится война.

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