Зеленський про зустрічі з командою Трампа: наступні тижні можуть стати насиченими
Команди президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа вже планують зустрічі та переговори. Тому наступні тижні можуть бути насиченими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
"Наступні тижні можуть бути дуже насиченими в дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд", - зазначив глава української держави.
Він уточнив, що українські та американські команди вже займаються деталями таких планів.
Також Зеленський наголосив, що тривалий і міцний мир між Україною та Росією має стати ближчим.
Трамп заговорив про зустріч із Зеленським
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня.
За словами американського президента, така зустріч може відбутися у Вашингтоні. Візит до Києва він поки що не планує.
При цьому Трамп уточнив, що він займається питанням захисту українських рідкісноземельних металів.
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