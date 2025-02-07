Зеленський про зустрічі з командою Трампа: наступні тижні можуть стати насиченими

Команди президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа вже планують зустрічі та переговори. Тому наступні тижні можуть бути насиченими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

"Наступні тижні можуть бути дуже насиченими в дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд", - зазначив глава української держави.

Він уточнив, що українські та американські команди вже займаються деталями таких планів.

Також Зеленський наголосив, що тривалий і міцний мир між Україною та Росією має стати ближчим.