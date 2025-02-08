Пентагон оголосив плани Хегсета на зустріч "Рамштайн" щодо України

Наступного тижня відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн" уже з новим главою Пентагону Пітом Гегсетом. Під час заходу він підтвердить прихильність Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони США.

Згідно з анонсом, Гегсет залишить Вашингтон 10 лютого, здійснивши тижневу поїздку до Німеччини, Бельгії та Польщі.

Перший візит буде у ФРН, після чого він вирушить до Брюсселя (Бельгія) для участі в нараді міністрів оборони НАТО і контактної групи з оборони України.

На своїй першій нараді міністрів НАТО з колегами з країн-союзників, він взаємодіятиме з союзниками і партнерами по Альянсу, щоб обговорити необхідність збільшення витрат союзників на оборону, посилення європейського лідерства і розширення можливостей оборонної промислової бази по обидва боки Атлантики.

Також на "Рамштайні", першій нараді під головуванням Великої Британії, очільник Пентагону підтвердить прихильність президента США Дональда Трампа до дипломатичного припинення в Україні, причому якомога швидше.

"Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства в питаннях допомоги Україні в галузі безпеки", - сказано на сайті Міноборони США.