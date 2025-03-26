Росія планує завершити "українське питання" до 2026 року, - Скібіцький

За словами Скібіцького, Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані з північною Європою.

"Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це - безпосередня загроза", - пояснив він.

Зокрема у Москві створено геополітичний прогноз на 2026 - 2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. В документах визначено, що "українське питання" має бути завершене до 2026-го.

"Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм", - додав представник ГУР.

На завершення Скібіцький додав, що роль України є важливою в нових підходах до організації європейської системи безпеки.