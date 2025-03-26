Россия планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, - Скибицкий

Российская Федерация (РФ) планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, иначе никогда не сможет догнать уровень Соединенных Штатов Америки (США) и Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадима Скибицкого во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности".
По словам Скибицкого, Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них связаны с северной Европой.
"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это - непосредственная угроза", - пояснил он.
В частности, в Москве создан геополитический прогноз на 2026 - 2035 годы с оценкой его последствий до 2045 года. В документах определено, что "украинский вопрос" должен быть завершен до 2026-го.
"Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", - добавил представитель ГУР.
В завершение Скибицкий добавил, что роль Украины является важной в новых подходах к организации европейской системы безопасности.
В течение последнего месяца российская и украинская стороны отдельно провели ряд переговоров с американской делегацией, во время которых обсуждался вопрос временного прекращения огня и не только. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, Вашингтон наблюдает большой прогресс в вопросе урегулирования войны России против Украины.
Отдельно стоит добавить, что Киев согласился на прекращение огня в Черном море и на "энергетическое перемирие" со страной-террористом Россией. Кремль, в свою очередь, якобы только согласился на "энергетическое перемирие". В случае с перемирием на море Россия стала требовать, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.
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