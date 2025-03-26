Россия планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, - Скибицкий

По словам Скибицкого, Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них связаны с северной Европой.

"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это - непосредственная угроза", - пояснил он.

В частности, в Москве создан геополитический прогноз на 2026 - 2035 годы с оценкой его последствий до 2045 года. В документах определено, что "украинский вопрос" должен быть завершен до 2026-го.

"Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", - добавил представитель ГУР.

В завершение Скибицкий добавил, что роль Украины является важной в новых подходах к организации европейской системы безопасности.