Росія планує завершити "українське питання" до 2026 року, - Скібіцький

Російська Федерація (РФ) планує завершити "українське питання" до 2026 року, інакше ніколи не зможе наздогнати рівень Сполучених Штатів Америки (США) та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадима Скібіцького під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки".

За словами Скібіцького, Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані з північною Європою.

"Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це - безпосередня загроза", - пояснив він.

Зокрема у Москві створено геополітичний прогноз на 2026 - 2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. В документах визначено, що "українське питання" має бути завершене до 2026-го.

"Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм", - додав представник ГУР.

На завершення Скібіцький додав, що роль України є важливою в нових підходах до організації європейської системи безпеки.