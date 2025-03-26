Росія планує завершити "українське питання" до 2026 року, - Скібіцький
Російська Федерація (РФ) планує завершити "українське питання" до 2026 року, інакше ніколи не зможе наздогнати рівень Сполучених Штатів Америки (США) та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Вадима Скібіцького під час круглого столу "Нові контури європейської безпеки".
За словами Скібіцького, Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість із них пов'язані з північною Європою.
"Північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це - безпосередня загроза", - пояснив він.
Зокрема у Москві створено геополітичний прогноз на 2026 - 2035 роки з оцінкою його наслідків до 2045 року. В документах визначено, що "українське питання" має бути завершене до 2026-го.
"Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм", - додав представник ГУР.
На завершення Скібіцький додав, що роль України є важливою в нових підходах до організації європейської системи безпеки.
Питання завершення війни між Росією та Україною
Протягом останнього місяця російська та українська сторони окремо провели низку переговорів з американською делегацією, під час яких обговорювалось питання тимчасового припинення вогню й не тільки. За словами голови Білого дому Дональда Трампа, Вашингтон спостерігає великий прогрес у питанні врегулювання війни Росії проти України.
Окремо варто додати, що Київ погодився на припинення вогню в Чорному морі та на "енергетичне перемир'я" з країною-терористом Росією. Кремль, своєю чергою, нібито лише погодився на "енергетичне перемир'я". У випадку з перемир'ям на морі Росія стала вимагати, щоб Захід спочатку зняв з неї частину санкцій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.