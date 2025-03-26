Россия планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, - Скибицкий

Российская Федерация (РФ) планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, иначе никогда не сможет догнать уровень Соединенных Штатов Америки (США) и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Вадима Скибицкого во время круглого стола "Новые контуры европейской безопасности".

По словам Скибицкого, Россия спрогнозировала 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них связаны с северной Европой.

"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это - непосредственная угроза", - пояснил он.

В частности, в Москве создан геополитический прогноз на 2026 - 2035 годы с оценкой его последствий до 2045 года. В документах определено, что "украинский вопрос" должен быть завершен до 2026-го.

"Потому что если война продолжится еще 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем", - добавил представитель ГУР.

В завершение Скибицкий добавил, что роль Украины является важной в новых подходах к организации европейской системы безопасности.