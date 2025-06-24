Росія планує військові операції на території НАТО, - Зеленський

Попередження Рютте

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв про те, що Росія протягом наступних п'яти років може підготуватися до нападу на країни Північноатлантичного альянсу.

За його словами, РФ нарощує оборонне виробництво і виготовляє зброю швидше, ніж очікували в Альянсі.

При цьому президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія з 2030 року "матиме великі можливості" в контексті ймовірного нападу на країни НАТО.

Сам російський диктатор Володимир Путін уже відхрещувався від планів нападу на країни Альянсу.

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