Россия планирует военные операции на территории НАТО, - Зеленский

Предупреждение Рютте

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял о том, что Россия в течение следующих пяти лет может подготовиться к нападению на страны Североатлантического альянса.

По его словам, РФ наращивает оборонное производство и изготавливает оружие быстрее, чем ожидали в Альянсе.

При этом президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия с 2030 года будет "иметь большие возможности" в контексте вероятного нападения на страны НАТО.

Сам российский диктатор Владимир Путин уже открещивался от планов нападения на страны Альянса.

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