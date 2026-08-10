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Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"

13:11 10.08.2026 Пн
2 мин
Командующий СБС указал на главную проблему
aimg Юлия Капитонова
Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр" Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС (Getty Images)
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Россия хочет почти втрое увеличить количество баллистических ракет, которыми способна нанести удар по Украине во время одного воздушного нападения.

Об этом предупредил командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как объяснил "Мадяр", по состоянию на сегодняшний день российские захватчики способны одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет.

Однако планы врага предполагают увеличение этого количества до 200 единиц.

Командующий СБС не скрывает, что это одна из самых уязвимых точек Украины, поскольку страна испытывает дефицит перехватчиков для американских систем Patriot - единственного комплекса в украинском арсенале, способного сбивать баллистику.

Это значит, что десятки ракет, которые Россия запускает при массированных атаках, долетают до целей.

"Даже если им удастся достичь половины этого количества, все это полетит на нас", - предупредил "Мадяр".

Он также отметил, что существует только один способ уменьшить количество таких ракет - наносить удары по каждому объекту, вовлеченному в их производство. Это подчеркивает важность дальнобойных ударов Украины в глубь территории России.

Обновлено 16:31

Командующий СБС уточнил, что Россия действительно хочет достичь показателя залпа в 200 ракет одновременно, но речь идет не только о баллистике.

Он подчеркнул, что была ошибка при переводе его слов на английский язык

Кстати, ранее в ГУР объяснили, почему на самом деле Россия значительно усилила ракетные удары по Украине.

Более того, стало известно, сколько ударных дронов враг планирует произвести в августе.

Также читайте, почему Россия неожиданно приостановила производство "Кинжалов".

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