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Чому РФ посилила ракетні удари по Україні: пояснення ГУР

10:22 10.08.2026 Пн
4 хв
Ворог ретельно готувався до нової ескалації
aimg Уляна Безпалько aimg Юлія Капітонова
Чому РФ посилила ракетні удари по Україні: пояснення ГУР Фото: Посилення ракетного терору було чітко спланованим (Getty Images)
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За основними типами ракетного озброєння Росія щомісяця виконує план на рівні 110-120%. Тобто вона має більш ніж достатньо зброї для посилення ударів по Україні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР".

Згідно з даними воєнної розвідки, за кількістю запущених крилатих ракет Х-101, "Калібр" та Х-32 липневий показник був другим після лютого. Важливо розуміти, що тоді ворог запустив по Україні 157 таких ракет, а в липні - 153.

"Якщо ж говорити про балістичні та гіперзвукові ракети - 9М723 із комплексу "Іскандер-М", РМ-48У із С-400 і "Циркон", - то їх противник запустив у липні 198. Це найвищий показник у цьому році", - пояснив Скібіцький.

Він підтвердив, що ворог дійсно готувався до посилення ракетного терору. Як вдалося дізнатися ГУР, показники застосування ракетного озброєння росіянами почали зростати ще з квітня.

"У квітні була 61 балістична ракета, у травні - 107, у червні - 134. Пам'ятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім - раз на тиждень. Зараз - ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння", - наголосив заступник глави ГУР.

Окрім того, був ще один важливий індикатор, якому воєнна розвідка України має документальне підтвердження, - йдеться про плани виробництва ворога та фактичне виконання цих планів.

"Загалом за основними типами ракетного озброєння у них зараз виконання плану на місяць - на рівні 110–120%", - зауважив Скібіцький.

Нещодавно ГУР уже попереджало, що щомісяця ворог може здійснювати 3-4 комбіновані атаки, які включатимуть ракети різних типів, а також безпілотні літальні апарати. Під ударами будуть великі українські міста - центри оборонно-промислового комплексу.

Які головні цілі Росії наразі?

Насамперед ворог хоче знищити критичну інфраструктуру Україну. Якщо взимку - це електрика та системі теплопостачання, то у теплу пору року - ОПК і логістика.

"Росія влаштовує терор щодо кораблів у Чорному морі. Це безпрецедентна ситуація, коли не просто вражаються цивільні судна, а методично добиваються і знищуються, щоб не давати нам можливість здійснювати торгівлю. Водночас вони намагаються атакувати й енергетичні об'єкти, від яких залежить функціонування логістики та портової інфраструктури", - наголосив Скібіцький.

Ба більше, ворог намагається уражати й інші елементи інфраструктури, щоб сіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в країні. Росіяни продовжують вигадувати, що такі об'єкти, як Rozetka чи "Нова пошта" доставляють комплектуючі до дронів. Однак насправді цим вони просто прикривають свій терор проти цивільного сектору.

"До того ж це відбувається напередодні виборів у РФ. Вони бачать, як понищена їхня логістична система, і вони прагнуть підтримати власне населення такими ударами: мовляв, а от в Україні теж прилітає", - пояснив Скібіцький.

Чому Росія найчастіше атакує саме Київ?

Заступник глави ГУР зауважив, що влада РФ найсильніше захищає від атак України саме Москву та Санкт-Петербургу. Фактично Кремль робить все для того, щоб у цих містах не було навіть найменшої протестної активності, інакше - вона масштабується на всю федерацію.

"Вони виходять з такої ж логіки і щодо України: якщо у Києві буде дестабілізація - вона буде поширюватись і на інші регіони. З цією ж метою вони проводять багато інформаційних кампаній. Наприклад, якщо вони в своїй кампанії ударів досягають якихось результатів, далі вони беруться розкручувати цю тему в нашому інформсередовищі - подаючи це як привід для звинувачення нашої влади, Сил оборони, Повітряних сил тощо", - пояснив Скібіцький.

За його словами, все це зводиться до кінцевої мети Росії, яка підкріплена в її внутрішніх документах.

По-перше - оскільки їм не вдається здійснити бліцкриг, захопивши всю Україну, тоді ціль - захоплення Донецької та Луганської області.

"Друге - стосується наших майбутніх виборів: вони ставлять для себе мету отримати в Україні таке керівництво, яке би було щонайменше нейтральним у своєму ставленні до РФ", - підсумував Скібіцький.

Раніше РБК-Україна писало, яку кількість ударних дронів Росія планує виробити у серпні.

Також у ГУР розкрили, скільки крилатих ракет та балістики наразі виробляє Росія.

Окрім того, стало відомо, чому ворог неочікувано призупинив виробництво "Кинжалів".

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