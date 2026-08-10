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Скільки ударних дронів Росія планує виробити у серпні: дані ГУР

09:53 10.08.2026 Пн
2 хв
Наразі у ворога є серйозна проблема з "Герань-4" та "Герань-5"
aimg Уляна Безпалько aimg Юлія Капітонова
Скільки ударних дронів Росія планує виробити у серпні: дані ГУР Фото: Росія постійно застосовує нові підходи під час атак дронів (ілюстративне)
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Протягом серпня російський воєнно-промисловий комплекс планує виробити 11 тисяч ударних безпілотників.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "РФ виконує план по ракетах, пауза в обстрілах навряд чи буде: інтервʼю з Вадимом Скібіцьким, ГУР".

Як пояснив Скібіцький, цього місяця ворог сконцентрується на виробництві таких дронів:

  • "Герань-1";
  • "Герань-2";
  • "Герань-3";
  • "Герань-4";
  • "Герань-5";
  • "Гарпія";
  • "Гербера";
  • "Гербера-камікадзе";
  • "Гербера сікер".

За його словами, минулого місяця росіяни частково знизили інтенсивність ударів безпілотниками та зменшили обсяги їхнього виробництва.

Це сталося тому, що противник переналаштовує виробництво з акцентом на турбореактивні "Герань-4" та "Герань-5".

Важливо розуміти, що під час однієї з нещодавніх атак 50% безпілотників були турбореактивними. Саме тому Україні наразі потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мала ППО.

"Якщо говорити про "Герань-4" та "Герань-5", у них є проблема з турбореактивними двигунами: вони намагаються виробити власні. Наразі вони повністю залежать від Китаю в постачанні таких двигунів, і вони дорогі - кожен коштує близько 35-40 тисяч доларів", - пояснив Скібіцький.

До речі, у ГУР розкрили, скільки крилатих ракет та балістики наразі виробляє Росія.

Окрім того, стало відомо, чому ворог неочікувано призупинив виробництво "Кинжалів".

Також дізнайтеся, за скільки місяців РФ виконала річний план з виробництва "Цирконів" та "Оніксів".

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