UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія планує вдарити по "центрах прийняття рішень", ГУР перехопило списки

16:39 15.05.2026 Пт
2 хв
Під ударом можуть опинитися політичні центри і не тільки
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Українська розвідка перехопила документи з планами нових ударів - Росія готується бити по містах і конкретних адресах всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Читайте також: Росія здатна здійснити ядерний удар у будь-який момент, але є нюанс, - Буданов

Що здобула розвідка

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони отримали документи, які підтверджують підготовку Росії до нових ракетно-дронових атак на Україну.

У планах ворога - удари по так званих "центрах ухвалення рішень". Серед цілей:

  • майже два десятки політичних центрів;
  • військові командні пункти.

Зокрема, на оприлюднених фото видно, що серед цілей є будівлі в центрі Києва, адміністрація президента зі вказаними кабінетами Зеленського на різних поверхах, державна дача глави держави тощо.

Фото: ГУР розкрило нові цілі Росії в Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу", - сказав президент.

Фото: Розвідка перехопила документи про нові удари - серед цілей політичні центри (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленський також заявив про роботу над далекобійними санкціями проти Росії.

Фото: Майже 20 адрес під прицілом - розвідка розкрила наступні цілі Росії в Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Перше - визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл. Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей", - написав він.

Фото: ГУР здобуло плани нових ударів: Росія цілиться в політичні центри України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Нагадаємо, після масованої атаки на Київ 14 травня Зеленський доручив Силам оборони та спецслужбам підготувати варіанти відповіді на російський удар.

Тим часом у Дарницькому районі столиці завершилася пошуково-рятувальна операція - вона тривала понад 28 годин. Загинули 24 людини, серед них троє дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийКиївРосійська ФедераціяВійна в Україні