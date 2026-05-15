Россия планирует ударить по "центрам принятия решений", ГУР перехватило списки

Что получила разведка

Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны получили документы, подтверждающие подготовку России к новым ракетно-дронным атакам на Украину.

В планах врага - удары по так называемым "центрам принятия решений". Среди целей:

почти два десятка политических центров;

военные командные пункты.

В частности, на обнародованных фото видно, что среди целей есть здания в центре Киева, администрация президента с указанными кабинетами Зеленского на разных этажах, государственная дача главы государства и тому подобное.

Фото: ГУР раскрыло новые цели России в Украине (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Но стоит заметить специально для российского руководства, что Украина все же не Россия, и, в отличие от страны-агрессора, где есть четкий автор этой войны и его многолетнее окружение, которое обеспечивает его оторванность от реалий, источником защиты Украины является готовность украинского народа сражаться за свою независимость и свое собственное самостоятельное государство", - сказал президент.

Фото: Разведка перехватила документы о новых ударах - среди целей политические центры (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский также заявил о работе над дальнобойными санкциями против России.

Фото: Почти 20 адресов под прицелом - разведка раскрыла следующие цели России в Украине (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Первое - определяемся с целями для наших дальнейших дальнобойных санкций против России за эту войну и удары против наших городов и сел. Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей", - написал он.

Фото: ГУР получило планы новых ударов: Россия целится в политические центры Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

Напомним, после массированной атаки на Киев 14 мая Зеленский поручил Силам обороны и спецслужбам подготовить варианты ответа на российский удар.