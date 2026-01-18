Росія планує сформувати 11 нових дивізій для війни в України

На запитання, чи планує РФ у цьому році нарощувати свою силу, він відповів однозначно.

"Звичайно. Планують сформувати не менш ніж 11 дивізій. І продовжувати ті плани й завдання, які не були виконані минулого року... Призвати планують 409 000 особового складу", - сказав Сирський.

Також він зазначив, що людський потенціал Росії набагато більший, що у свою чергу надає ворогу перевагу у комплектуванні.

"Ми знаємо, що понад 20 млн у них - мобілізаційний потенціал, 4,5 млн - підготовлений ресурс, який ворог безпосередньо може залучити для поповнення своїх частин. А це звичайно дає йому перевагу в комплектуванні", - додав він.