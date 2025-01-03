Росія планує перекинути частину техніки із Сирії до Лівії, - ГУР

Російська Федерація (РФ) планує перекинути частину військової техніки з Сирії до Лівії за допомогою вантажних кораблів Sparta та Sparta II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Як пише розвідка, росіяни очікують на свої військові кораблі у сирійському місті Тартус для вивозу військової техніки, а також озброєння. Також там перебувають найманці підконтрольного Міністерству оборони Росії "Африканського корпусу".
5 січня до сирійського порту планують прибути великі десантні кораблі країни-окупанта "Іван Грєн" й "Олександр Отраковський", а також суховантажне судно Sparta. Наразі усі кораблі перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.
"8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер “Іван Скобєлєв", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії", - додає розвідка.
Ще один корабель РФ зі складу оперативного з’єднання Військово-морських сил (ВМС) Росії у Середземному морі - фрегат "Адмірал Головко"- панує дозаправку.
Зокрема у Росії вже тим часом розвантажили на одному з аеродромів у Владимирській області евакуйовані бронетранспортери.
Після падіння режиму Башара Асада, Росія почала виводити частину своїх військ із Сирії. Через деякий час українська розвідка повідомила про те, що ворог має великі проблеми з евакуацією солдатів з країни.
Детальніше про ситуацію у Сирії та падіння режиму диктатора, - у матеріалі РБК-Україна.
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