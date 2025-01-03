Росія планує перекинути частину техніки із Сирії до Лівії, - ГУР

Як пише розвідка, росіяни очікують на свої військові кораблі у сирійському місті Тартус для вивозу військової техніки, а також озброєння. Також там перебувають найманці підконтрольного Міністерству оборони Росії "Африканського корпусу".



5 січня до сирійського порту планують прибути великі десантні кораблі країни-окупанта "Іван Грєн" й "Олександр Отраковський", а також суховантажне судно Sparta. Наразі усі кораблі перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.



"8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер “Іван Скобєлєв", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії", - додає розвідка.

Ще один корабель РФ зі складу оперативного з’єднання Військово-морських сил (ВМС) Росії у Середземному морі - фрегат "Адмірал Головко"- панує дозаправку.



Зокрема у Росії вже тим часом розвантажили на одному з аеродромів у Владимирській області евакуйовані бронетранспортери.

Виведення військ РФ із Сирії

Після падіння режиму Башара Асада, Росія почала виводити частину своїх військ із Сирії. Через деякий час українська розвідка повідомила про те, що ворог має великі проблеми з евакуацією солдатів з країни.

Детальніше про ситуацію у Сирії та падіння режиму диктатора, - у матеріалі РБК-Україна.