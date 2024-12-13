ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ, ймовірно, почала виводити свої сили з Сирії: з'явились супутникові знімки

П'ятниця 13 грудня 2024 22:17
UA EN RU
РФ, ймовірно, почала виводити свої сили з Сирії: з'явились супутникові знімки Ілюстративне фото: Росія могла почати вивозити військову техніку з Сирії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація, ймовірно, почала виводити частину своїх військ з Сирії. Про це свідчить аналіз супутникових знімків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, зроблені компаніями Maxar і Planet Labs знімки свідчать про збільшення кількості наземної техніки на авіабазі Хмеймім. Туди прибули кілька великих транспортних літаків. Окрім того, на базі було помічено демонтаж російських вертольотів і засобів протиповітряної оборони.

Саме ці фактори вказують на те, що війська РФ збираються там для відходу. Зокрема, анонімний український чиновник розповів FT, що Москва, ймовірно, виводить значну кількість техніки з країни. Але невідомо, чи є ця активність початком часткового або повного виведення.

РФ, ймовірно, почала виводити свої сили з Сирії: з'явились супутникові знімки

"Цей процес може свідчити про повний вихід Росії з Сирії, але занадто рано робити остаточні висновки", - заявив старший науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Водночас у Кремлі заявили, що перебування російських військ у Сирії залежатиме від переговорів з новим тимчасовим урядом у Дамаску.

РФ, ймовірно, почала виводити свої сили з Сирії: з'явились супутникові знімки

У FT вважають, Росія може запропонувати новому уряду Сирії гроші, енергоносії або золото й діаманти, які видобуваються в Африці. Колишній високопосадовець Росії заявив Financial Times, що Росія налагоджує стосунки з новим сирійським урядом з "дружбою та любов’ю".

Зокрема супутникові знімки Maxar зафіксували на авіабазі Хмеймім два літаки Ан-124. Наразі вони є найбільшим важким транспортним літаком у світі і можуть перевозити близько 150 тонн вантажу.

РФ, ймовірно, почала виводити свої сили з Сирії: з'явились супутникові знімки

На землі також перебували три транспортних літаки Іл-76. На знімках видно три літаки Ан-32 та один Ан-72, менші моделі транспортних літаків.

Падіння режиму Асада у Сирії

У листопаді у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.

Це призвело до повалення режиму Асада, а також "будівництва нової Сирії". Згодом Асад втік до Москви, де він нібито заявив про "добровільну передачу влади".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Сирії
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
DAILY
Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Людмила Черенько: Рівень бідності катастрофічно зростає, але люди не просять соціальну допомогу