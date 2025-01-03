Россия планирует перебросить часть техники из Сирии в Ливию, - ГУР

Как пишет разведка, россияне ожидают свои военные корабли в сирийском городе Тартус для вывоза военной техники, а также вооружения. Также там находятся наемники подконтрольного Министерству обороны России "Африканского корпуса".



5 января в сирийский порт планируют прибыть большие десантные корабли страны-оккупанта "Иван Грен" и "Александр Отраковский", а также сухогрузное судно Sparta. Сейчас все корабли находятся на переходе в Тартус в акватории Средиземного моря.



"8 января 2025 года в Тартус планируют зайти еще два российских судна - универсальное грузовое судно Sparta II и танкер "Иван Скобелев", которые сейчас намерены пересечь Гибралтарский пролив. Грузовые корабли Sparta и Sparta II россияне планируют привлечь для перевозки военной техники и вооружений из Сирии в Ливию", - добавляет разведка.

Еще один корабль РФ из состава оперативного соединения Военно-морских сил (ВМС) России в Средиземном море - фрегат "Адмирал Головко" - проходит дозаправку.



В частности, в России уже тем временем разгрузили на одном из аэродромов во Владимирской области эвакуированные бронетранспортеры.

Вывод войск РФ из Сирии

После падения режима Башара Асада, Россия начала выводить часть своих войск из Сирии. Через некоторое время украинская разведка сообщила о том, что враг имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.

Подробнее о ситуации в Сирии и падении режима диктатора, - в материале РБК-Украина.