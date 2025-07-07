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Росія планує наростити військову присутність у Вірменії: ГУР опублікувало наказ

Ілюстративне фото: Росія планує наростити військову присутність у Вірменії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) планує наростити присутність військових шляхом так званої доукомплектації військової бази у вірменському місті Гюмрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

ГУР оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-майора Зємскова. 

"У документі міститься наказ командувача військами Південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази в місті Ґюмрі, Вірменія", - додає ГУР. 

 

Фото: Росія планує наростити військову присутність у Вірменії (t.me/DIUkraine)

Зокрема у телеграмі зазначено перелік заходів із "доукомплектування" підрозділів російської частини шляхом відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу ЗС РФ.  

"Командиру войсковой части - полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - зазначається у листі. 

Також у телеграмі: 

  • командирам наказало сприяти проведенню відбору кандидатів; 
  • уточнені вимоги щодо професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки особового складу. 

Відносини між Росією та Вірменією

Відносини між обидвома країнами почали погіршуватись після Другої Карабаської війни у 2020 році. Ще у вересні 2023 року Вірменія критикувала ОДКБ через її бездіяльність тоді, коли Азербайджан розпочав операцію на території Нагірного Карабаху.

У червні 2024-го голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив, що його країна "вийде з ОДКБ і для цього ухвалить відповідне рішення".

Також у квітні 2024-го Вірменія офіційно розпочала шлях до Європейського союзу (ЄС).

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