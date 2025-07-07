Росія планує наростити військову присутність у Вірменії: ГУР опублікувало наказ

Відносини між Росією та Вірменією

Відносини між обидвома країнами почали погіршуватись після Другої Карабаської війни у 2020 році. Ще у вересні 2023 року Вірменія критикувала ОДКБ через її бездіяльність тоді, коли Азербайджан розпочав операцію на території Нагірного Карабаху.

У червні 2024-го голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив, що його країна "вийде з ОДКБ і для цього ухвалить відповідне рішення".

Також у квітні 2024-го Вірменія офіційно розпочала шлях до Європейського союзу (ЄС).

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