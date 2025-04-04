Попри ультиматум РФ. Вірменія офіційно розпочала процес вступу до ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Armenia .

Як заявляв голова комісії НР з євроінтеграції Арман Єгоян, цей законопроєкт просто виражає волю вірменського народу, наразі подання заявки на членство республіки в ЄС не передбачається.

"Вірменія, ставлячи перед собою мету розвинути демократичні інститути, підвищити добробут суспільства, зміцнити безпеку країни, стійкість і перевагу права, оголошує про старт процесу членства в ЄС", - зазначено у передмові документа.

У середу 26 березня парламент Вірменії схвалив законопроєкт про євроінтеграцію у другому читанні.

Хачатурян сьогодні, 4 квітня, підписав закон про початок процесу членства республіки в Євросоюзі.

Зауважимо, що під час голосування за законопроєкт про євроінтеграцію у другому читанні "за" проголосували 65 депутатів, "проти" були лише 7 осіб.

Детальніше про розворот Вірменії в ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Реакція Росії на закон про євроінтеграцію в Вірменії

Після того, як парламент Вірменії схвалив законопроєкт про євроінтеграцію, віцепрем'єр Росії Олексій Оверчук заявив, що Єревану доведеться зробити вибір між інтеграцією до ЄС та участю в очолюваному Росією Євразійському економічному союзі.

Оверчук дав зрозуміти, що Москва очікує від Єревана конкретного визначення щодо подальшого геополітичного курсу країни.

Детальніше по реакцію Росії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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