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Пашинян пообіцяв, що Вірменія вийде з ОДКБ

Єреван, Середа 12 червня 2024 16:33
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Пашинян пообіцяв, що Вірменія вийде з ОДКБ Фото: Нікол Пашинян, прем'єр Вірменії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вірменія припинить членство в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку Єреван вже неодноразово критикував.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн" у Telegram.

Він у ході свого виступу в вірменському парламенті звинуватив засновників ОДКБ у тому, що вони сформували "альянс-бульбашку" і не виконали своїх домовленостей, але "спланували війну проти Вірменії з Азербайджаном".

"Ми вийдемо. Ми ухвалимо рішення. Як ви думаєте, який наступний крок? Повернемося назад? Ні, іншого шляху немає", - наголосив глава вірменського уряду.

Критика ОДКБ

Нагадаємо, вірменська влада різко критикує ОДКБ за бездіяльність після того, як Азербайджан у вересні 2023 року розпочав свою операцію в Нагірному Карабаху.

З того часу Єреван зблизився з країнами Заходу і віддалився від Росії.

Ще у березні Пашинян заявляв, що Вірменія вийде з ОДКБ, якщо організація не пояснить своєї зони відповідальності в його країні.

При цьому він заявляв, що дві країни ОДКБ допомагали Азербайджану готуватися до операції проти Вірменії у 2023 році.

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Вірменія Нікол Пашинян
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