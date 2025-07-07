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Россия планирует нарастить военное присутствие в Армении: ГУР опубликовало приказ

Иллюстративное фото: Россия планирует нарастить военное присутствие в Армении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) планирует нарастить присутствие военных путем так называемой доукомплектации военной базы в армянском городе Гюмри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

ГУР обнародовало телеграмму временно исполняющего обязанности начальника штаба Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-майора Земскова.

"В документе содержится приказ командующего войсками Южного военного округа ВС РФ о наращивании группировки российских войск путем так называемой доукомплектации российской военной базы в городе Гюмри, Армения", - добавляет ГУР.

 

Фото: Россия планирует нарастить военное присутствие в Армении (t.me/DIUkraine)

В частности, в телеграмме указан перечень мероприятий по "доукомплектованию" подразделений российской части путем отбора личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа ВС РФ.

"Командиру воинской части - полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа, для последующего заключения первых контрактов и направления в военную базу для дальнейшего прохождения военной службы", - отмечается в письме.

Также в телеграмме:

  • командирам приказано способствовать проведению отбора кандидатов;
  • уточнены требования по профессиональной пригодности, уровня психологической устойчивости и боевой подготовки личного состава.

 

Отношения между Россией и Арменией и Арменией

Отношения между обеими странами начали ухудшаться после Второй Карабахской войны в 2020 году. Еще в сентябре 2023 года Армения критиковала ОДКБ за ее бездействие тогда, когда Азербайджан начал операцию на территории Нагорного Карабаха.

В июне 2024-го глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что его страна "выйдет из ОДКБ и для этого примет соответствующее решение".

Также в апреле 2024-го Армения официально начала путь в Европейский союз (ЕС).

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