Россия планирует нарастить военное присутствие в Армении: ГУР опубликовало приказ

Отношения между Россией и Арменией и Арменией

Отношения между обеими странами начали ухудшаться после Второй Карабахской войны в 2020 году. Еще в сентябре 2023 года Армения критиковала ОДКБ за ее бездействие тогда, когда Азербайджан начал операцию на территории Нагорного Карабаха.

В июне 2024-го глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что его страна "выйдет из ОДКБ и для этого примет соответствующее решение".

Также в апреле 2024-го Армения официально начала путь в Европейский союз (ЕС).

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