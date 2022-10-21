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Росія планує мобілізувати працівників ЗАЕС, які укладуть контракт з "Росатомом"

Фото: Росія планує мобілізувати працівників ЗАЕС, які укладуть контракт з "Росатомом" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерація має намір мобілізувати до лав окупаційної армії працівників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт з "Росатомом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження воєнного стану на окупованих територіях України з 20 жовтня.

Відповідно до нього в регіоні планують почати "тимчасову мобілізацію", яка передбачає те, що кожне підприємство повинно виконати план з мобілізованих.

Так, росіяни вже формують списки працівників Запорізької АЕС, які підписали контракт з російським підприємством для подальшої мобілізації.

Нагадаємо, 5 жовтня Путін своїм указом доручив "передати ЗАЕС під управління Росії".

Після цього в МЗС України зазначили, що такий указ російського диктатора є нікчемним.

В РФ також створили так зване "федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС" і доручили призначити "гендиректора" станції.

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Запорізька АЕСРосатом