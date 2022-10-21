Росія планує мобілізувати працівників ЗАЕС, які укладуть контракт з "Росатомом"

Російська Федерація має намір мобілізувати до лав окупаційної армії працівників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт з "Росатомом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження воєнного стану на окупованих територіях України з 20 жовтня.

Відповідно до нього в регіоні планують почати "тимчасову мобілізацію", яка передбачає те, що кожне підприємство повинно виконати план з мобілізованих.

Так, росіяни вже формують списки працівників Запорізької АЕС, які підписали контракт з російським підприємством для подальшої мобілізації.