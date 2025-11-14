Росія планує "імпортувати" 12 тисяч робітників із КНДР для збирання "Шахедів", - ГУР

За даними ГУР, залучення робітників із КНДР планується до кінця 2025 року. Питання "імпорту" робочої сили обговорювали наприкінці жовтня у МЗС РФ - там відбулася зустріч російських чиновників із представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, яка займається підбором працівників.

Північнокорейським робітникам обіцяють платити приблизно 2,5 долара США за годину, при цьому тривалість зміни становитиме не менше 12 годин.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - наголошують у ГУР.