Россия планирует "импортировать" 12 тысяч рабочих из КНДР для сборки "Шахедов", - ГУР

Россия планирует привлечь до 12 тысяч северокорейских работников для работы на предприятиях особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где изготавливают дроны Shahed/"Герань", которыми атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР).
По данным ГУР, привлечение рабочих из КНДР планируется до конца 2025 года. Вопрос "импорта" рабочей силы обсуждали в конце октября в МИД РФ - там состоялась встреча российских чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая занимается подбором работников.
Северокорейским рабочим обещают платить около 2,5 доллара США в час, при этом продолжительность смены будет составлять не менее 12 часов.
"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - отмечают в ГУР.
Ранее РБК-Украина писало, что Россия способна изготавливать до 2700 ударных дронов "Герань-2" (обычных "Шахедов") в месяц, а также большое количество дронов-обманок.
Также мы рассказывали, что российский реактивный дрон "Герань-3" (аналог Shahed-238) оказался наполненным иностранными деталями: более половины из них произведены в США, остальные - в Китае, Швейцарии, Германии, Великобритании и Японии. В ГУР отмечают, что дрон повторяет конструкцию предыдущих моделей и содержит детали, ранее идентифицированные в других видах российского вооружения.