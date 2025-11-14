RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россия планирует "импортировать" 12 тысяч рабочих из КНДР для сборки "Шахедов", - ГУР

Фото: Россия планирует привлекать работников из КНДР для сбора "Шахедов" (wikipedia.org/دارکاخ)
Автор: Татьяна Веремеева

Россия планирует привлечь до 12 тысяч северокорейских работников для работы на предприятиях особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где изготавливают дроны Shahed/"Герань", которыми атакуют гражданскую инфраструктуру Украины.

По данным ГУР, привлечение рабочих из КНДР планируется до конца 2025 года. Вопрос "импорта" рабочей силы обсуждали в конце октября в МИД РФ - там состоялась встреча российских чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая занимается подбором работников.

Северокорейским рабочим обещают платить около 2,5 доллара США в час, при этом продолжительность смены будет составлять не менее 12 часов.

"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - отмечают в ГУР.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия способна изготавливать до 2700 ударных дронов "Герань-2" (обычных "Шахедов") в месяц, а также большое количество дронов-обманок.

Также мы рассказывали, что российский реактивный дрон "Герань-3" (аналог Shahed-238) оказался наполненным иностранными деталями: более половины из них произведены в США, остальные - в Китае, Швейцарии, Германии, Великобритании и Японии. В ГУР отмечают, что дрон повторяет конструкцию предыдущих моделей и содержит детали, ранее идентифицированные в других видах российского вооружения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в УкраинеДрони