Россия планирует "импортировать" 12 тысяч рабочих из КНДР для сборки "Шахедов", - ГУР

По данным ГУР, привлечение рабочих из КНДР планируется до конца 2025 года. Вопрос "импорта" рабочей силы обсуждали в конце октября в МИД РФ - там состоялась встреча российских чиновников с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая занимается подбором работников.

Северокорейским рабочим обещают платить около 2,5 доллара США в час, при этом продолжительность смены будет составлять не менее 12 часов.

"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами для продолжения агрессивной войны против Украины", - отмечают в ГУР.