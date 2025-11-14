Росія планує "імпортувати" 12 тисяч робітників із КНДР для збирання "Шахедів", - ГУР
Росія планує залучити до 12 тисяч північнокорейських працівників для роботи на підприємствах особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виготовляють дрони Shahed/"Герань", якими атакують цивільну інфраструктуру України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).
За даними ГУР, залучення робітників із КНДР планується до кінця 2025 року. Питання "імпорту" робочої сили обговорювали наприкінці жовтня у МЗС РФ - там відбулася зустріч російських чиновників із представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, яка займається підбором працівників.
Північнокорейським робітникам обіцяють платити приблизно 2,5 долара США за годину, при цьому тривалість зміни становитиме не менше 12 годин.
"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - наголошують у ГУР.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія здатна виготовляти до 2700 ударних дронів "Герань-2" (звичайних "Шахедів") на місяць, а також велику кількість дронів-обманок.
Також ми розповідали, що російський реактивний дрон "Гєрань-3" (аналог Shahed-238) виявився наповненим іноземними деталями: понад половина з них вироблені у США, інші - у Китаї, Швейцарії, Німеччині, Британії та Японії. У ГУР зазначають, що дрон повторює конструкцію попередніх моделей і містить деталі, раніше ідентифіковані в інших видах російського озброєння.