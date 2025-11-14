ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія планує "імпортувати" 12 тисяч робітників із КНДР для збирання "Шахедів", - ГУР

П'ятниця 14 листопада 2025 11:44
UA EN RU
Росія планує "імпортувати" 12 тисяч робітників із КНДР для збирання "Шахедів", - ГУР Фото: Росія планує залучати працівників із КНДР для збирання "Шахедів" (wikipedia.org/دارکاخ)
Автор: Тетяна Веремєєва

Росія планує залучити до 12 тисяч північнокорейських працівників для роботи на підприємствах особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виготовляють дрони Shahed/"Герань", якими атакують цивільну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

За даними ГУР, залучення робітників із КНДР планується до кінця 2025 року. Питання "імпорту" робочої сили обговорювали наприкінці жовтня у МЗС РФ - там відбулася зустріч російських чиновників із представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, яка займається підбором працівників.

Північнокорейським робітникам обіцяють платити приблизно 2,5 долара США за годину, при цьому тривалість зміни становитиме не менше 12 годин.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - наголошують у ГУР.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія здатна виготовляти до 2700 ударних дронів "Герань-2" (звичайних "Шахедів") на місяць, а також велику кількість дронів-обманок.

Також ми розповідали, що російський реактивний дрон "Гєрань-3" (аналог Shahed-238) виявився наповненим іноземними деталями: понад половина з них вироблені у США, інші - у Китаї, Швейцарії, Німеччині, Британії та Японії. У ГУР зазначають, що дрон повторює конструкцію попередніх моделей і містить деталі, раніше ідентифіковані в інших видах російського озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні Дрони
Новини
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе