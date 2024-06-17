Росія після саміту миру у Швейцарії намагається дискредитувати українську формулу миру, - ЦПД

Зокрема, РФ поширює меседжі, що саміт є лише формальністю, бо в ньому не брали учать представники країни-агресора. Крім того, російська пропаганда намагається переконати аудиторію, що учасники обговорювали "план Путіна", а пропозиції України ніхто не сприймає серйозно, і що Київ та союзники продемонстрували прагнення до ескалації війни.



"Росія своїми маніпуляціями намагається знецінити значення Саміту миру, оскільки об’єднання світової спільноти у прагненні досягнути миру в Україні та відновити баланс у глобальній безпеці йде в розріз з планами РФ щодо продовження війни", - повідомляють у ЦПД.

Зазначається, що насправді саміт миру має велике значення, це перший крок до миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права.

"Ця подія об’єднала понад 100 учасників, що свідчить про широкий інтерес до мирної ініціативи України, яка декларує важливу істину - колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир", - інформують у ЦПД.