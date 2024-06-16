Про мир в Україні та меседжі для РФ. Головні заяви саміту у Швейцарії

У швейцарському Бюргенштоку завершився перший Глобальний саміт миру по Україні. Учасники прийняли спільне комюніке та зробили низку заяв.

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Про що йдеться у комюніке

Підсумковий документ підтримали 80 країн-учасниць саміту та чотири міжнародні організації. Серед тих, хто не приєднався - Саудівська Аравія, Індія, Таїланд, Мексика, ОАЕ та ПАР. Також утрималися Вірменія та представники Бразилії та Ватикану.

У тексті йдеться про конструктивний обмін різними думками щодо досягнення основи справедливого миру. Наголошується на прихильності до Статуту ООН, а також необхідності утримуватися від застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, включаючи Україну, в межах міжнародно визнаних кордонів.

Погоджено загальне бачення з трьох важливих аспектів:

будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним. Українські атомні станції, зокрема Запорізька АЕС, мають працювати під повним контролем України та під наглядом МАГАТЕ. Загрози та застосування ядерної зброї проти України неприпустимі

надзвичайно важливим є безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях. Неприйнятні напади на торгові судна та цивільні порти. Українська агропродукція має вільно постачатися до третіх країн

всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та решта незаконно утримуваних цивільних мають бути повернені в Україну

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищевказаних сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", - йдеться у комюніке.

Також учасники саміту погодилися, що Статут ООН з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету буде основою для досягнення миру в Україні.

Підсумкові заяви лідерів

На підсумковому брифінгу президент Швейцарії Віола Амхерд заявила, що на саміті вперше говорили про мир на такому високому рівні. За її словами, погоджено загальну позицію, яка стане стартовою для спільного руху вперед

"Тепер ця стартова позиція має бути використана. Справедливий та стійкий мир в Україні має фундаментальне значення", - додала вона.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, учасники саміту разом "зробили перші кроки до миру". Комюніке повною мірою відображає очікування та наміри, а також залишається відкритим для підписання країнам, які поважають Статут ООН.

Тепер продовжиться технічна робота на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей з конкретних ідей та пропозицій. Попередніх угод досягнуто з Францією, Чехією, Туреччиною, Саудівською Аравією, США та низкою інших країн. Ці країни приймуть технічні групи та очолять їх.

Він також розповів, коли відбудеться другий саміт миру.

"Робота має тривати місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде готовий і кожен крок буде опрацьовано, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже, до завершення війни", - зазначив Зеленський і додав, що вже є країни, зацікавлені у проведенні саміту.

Чилійський президент Габріель Борич висловив сподівання, що "дуже скоро" Москва і Київ розпочнуть мирний діалог, але на умовах збереження територіальної цілісності України. А голова Єврокомісії Урсула фон дер Лйєн наголосила, що мир не буде досягнутий за один крок.

Вона також зазначила, що Путін не налаштований на завершення війни, наполягає на здачі територій та роззброєнні України. Євросоюз зі свого боку виділяє мільярди євро допомоги і нещодавно погодив передачу доходів від заморожених активів РФ, і європейські країни не залишать Україну віч-на-віч з агресором.

"Зрештою Україна визначатиме умови справедливого миру... Я закликаю Росію почути меседж світової спільноти, поважати територіальну цілісність України, завершити імперіалістичне насильство та повернути дітей. Коли Росія скаже, що готова до миру, настане час включити її до мирного процесу. Сподіваюся, це станеться незабаром", - додала фон дер Ляєн.

Канадський прем'єр Джастін Трюдо заявив, що за попередніми оцінками, 20 тисяч українських дітей депортовано до Росії, яка позбавляє їх мови, культури та ідентичності. І оголосив, що найближчими місяцями Канада прийме гуманітарну групу. Він також закликав подвоїти зусилля, аби забезпечити безпеку України.

"Україна - одна з передових ліній боротьби зараз, і ми повинні все стояти разом", - наголосив Трюдо.

Президент Гани Нана Акуфо-Аддо назвав Африку "випадковою жертвою" російсько-української війни. А ще зазначив, що для вирішення конфлікту потрібно знайти способи, за яких Росія та Китай приєднаються до мирного. процесу.

Про що говорив Зеленський на прес-конференції

Про Бразилію та Китай

На питання про те, що треба для залучення Бразилії та Китаю до мирного процесу, Зеленський відповів, що всі учасники саміту наголосили на прихильності до незалежності та територіальної цілісності України. І це надає їй потужну підтримку.

"Щойно Бразилія та Китай приєднаються до принципів, які нас об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки. Іноді навіть якщо вони не збігаються з більшістю", - зазначив він.

Щодо Китаю, то він має великий політичний та економічний вплив на Росію. Китай міг би допомогти Україні, але пропозиції китайської сторони не можуть сприйматися через медіа. При цьому Україна не вважає Китай ворогом, хоче, щоб він став другом, а друзі допомагають.

"Коли я сказав, що Китай - це інструмент, я мав на увазі, що Путін зробив усе, щоб представники Китаю працювали з іншими країнами, щоб вони скасували свою присутність на саміті, приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій. Мені здається, це неправильно" Кожен лідер може мати свою позицію, не ламаючи іншу. Все, чого я хочу, щоб ми поважали одне одного", - сказав Зеленський.

Про умови переговорів із Росією

Наразі Росія не готова до справедливого миру. Зеленський прокоментував крайні ультиматуми Путіна та назвав їх черговою історичною помилкою.

"Дуже серйозна помилка людини, яка пропонує Україні вийти з ще якихось наших територій. Людина може говорити що завгодно, навіть про заморожений конфлікт, але тут вона провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала. Це велика помилка, яка для нас корисна.За лаштунками (саміту, - ред.) майже всі говорили, що одним цим меседжем Путін передав усьому світу, що все, що він до цього говорив про бажання реально закінчити війну, помножено на нуль", - зазначив президент.

Тому далі будуть зустрічі технічних груп, де деталізують мирний план. Зустрічі мають відбутися на різних континентах. За його словами, проблему Росії ще не зрозумів увесь світ, оскільки війна йде в Україні. Хоча Європа вже зрозуміла, що "післязавтра товариш Путін" дійде і до них.

Він нагадав, що ще до повномасштабного вторгнення Москва блокувала мирні ініціативи на мінських переговорах.

"Чому? Невигідно було закінчувати війну. Доказом тому є повномасштабне вторгнення... Тому обрано процес саміту миру, напрацювання детального плану... А коли з'явиться конкретний план, він буде переданий представникам РФ. І побачимо, чи готові вони до закінчення війни. Ось такі умови діалогу з окупантами", - наголосив Зеленський.

Про міжнародну допомогу та підтримку

Країни підтримують Україну не лише військовими пакетами, а й у гуманітарному та політичному аспектах. Для України важливим є слово більшості у світі, щоб тиснути на Росію, щоб вона завершила війну. Перший шлях - дипломатичний, другий - міцна армія та оборона.

У цьому контексті президент вказав на проголосований пакет у США, анонси з Великобританії, країн Північної Європи тощо.

"Питання лише у термінах. Не тому, що ми слабшаємо, ми заговорили про мир. Ми завжди говорили про мир", - сказав він і додав, що українській "формулі миру" вже майже два роки.

На питання про те, як він справляється зі втомою партнерів від війни, Зеленський відповів, що головне питання для України - виживання.

"Нас прийшов нацист Путін знищити, у нього ця ідея фікс… Ми дуже вдячні, що нам допомагають, але не вважаю, що через допомогу можна втомитися. Тому що це не та ціна за війну. Я хочу сказати, Путін не залишить Україну. Буде те, що було перед Другою світовою війною. І потім ніхто не думатиме в Європі про втому. Всі будуть думати про виживання", - додав він.

Про завдання на фронті та "Стамбульські угоди"

Зеленський не став розкривати плани на фронті, але зазначив, що головне завдання - не дати Росії досягти успіхів у Харківській області.

"Вважаю, зараз ситуація стабілізувалася. І вважаю, що найближчим часом завдяки нашим партнерам вдасться посилити наших воїнів і відповідь буде загарбникам потужніша... Щодо війни, я б не думав, що буде у 2025 році і таке інше. Все залежить від сили на полі бою, а також від дипломатичної роботи", - наголосив він.

На "дипломатичному фронті", якщо вдасться реалізувати задумане, Україна підійде до другого саміту миру. І якщо Росія вирішить бути присутньою на ньому, не важливо, добровільно чи її змусить світ, це буде казати про те, що Москва захотіла миру.

"Росія вже завтра може розпочати переговори, нічого не чекаючи. Якщо вийдуть з наших законних територій. Це просто повага до статуту ООН", - наголосив президент.

Коментуючи провал "Стамбульських угод" навесні 2022 року, на які постійно посилається Путін, він заявив, що ультиматуми не є переговорами.

"З цими ультиматумами Путін приїхав на танку, оточив нашу столицю та окупував багато регіонів нашої країни. Потім цих ультиматумів було багато. До речі, вони нічим не відрізняються від останніх "пропозицій" Путіна. А ультиматуми дозволяють робити паузи. Мінські угоди були ультиматумом, йому потрібна була ця пауза, щоб підготуватися до повномасштабного вторгнення. Тому будь-які ультиматуми для Путіна - це потреба в паузі. Щоб натренувати своїх військових, бо він втратив уже свою натреновану армію", - додав Зеленський.

Заяви ключових партнерів України

Під час дводенного саміту у Швейцарії звучали й інші цікаві заяви. РБК-Україна зібрало меседжі ключових партнерів.

Ріші Сунак, британський прем'єр

Росія намагалася завадити проведенню саміту, бо хоче капітуляції України. Нещодавно російський представник в ООН заявив, що єдиною темою міжнародних зустрічей щодо України має бути "безумовна капітуляція київського режиму".

"Що ж, цього ніколи не станеться. Тому що агресія не може і не повинна одержати гору", - наголосив Сунак.

Еммануель Макрон, президент Франції

На його думку, капітуляція не може бути шляхом миру в Україні.

"Всі з нас прихильні до побудови сталого миру. Але, як уже було сказано, таким миром не може стати українська капітуляція. Тому передумовою миру є допомога Україні у відбитті агресії", - зазначив Макрон.

Олаф Шольц, німецький канцлер

Росія може завершити війну будь-якої миті, але відмовляється від цього. При цьому не можна домовлятися про мир без її участі.

"Це правда, що миру в Україні не можна досягти без залучення Росії. Але давайте не забувати, що поки ми говоримо, Росія продовжує вести свою війну. Ми всі знаємо, що Росія могла б завершити війну сьогодні чи будь-якої миті, припинивши атаки і вивівши війська", - заявив Шольц.

Джорджія Мелоні, італійський прем'єр

Захист України означає поєднання всіх мирних зусиль. І мир в Україні не означає, що вона має здатися, як вважає Путін.

"Якщо Росія не погодиться з умовами, ми змусимо її здатися", - додала Мелоні.

Джейк Салліван, радник президента США з нацбезпеки

Ультиматуми Путіна про здачу територій чотирьох областей, демілітаризації, відмови від вступу до НАТО і так далі відкидають мораль і здоровий глузд.

"Цей саміт визначив ядро того, яким має виглядати мир. І це принципи Статуту ООН, це принципи міжнародного права, принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості завоювання однієї держави іншою", - зазначив Салліван.