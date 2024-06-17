RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия после саммита мира в Швейцарии пытается дискредитировать украинскую формулу мира, - ЦПД

Фото: РФ после саммита мира в Швейцарии дискредетирует украинскую формулу мира (Офис Президента)
Автор: Ярослава Борзова

Российская кампания по дискредитации Украинской формулы мира достигла кульминации. Комментируя итоги саммита мира в Швейцарии, враждебная пропаганда распространяет дезинформационные нарративы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

В частности, РФ распространяет месседжи, что саммит является лишь формальностью, потому что в нем не принимали участие представители страны-агрессора. Кроме того, российская пропаганда пытается убедить аудиторию, что участники обсуждали план Путина, а предложения Украины никто не воспринимает серьезно, и что Киев и союзники продемонстрировали стремление к эскалации войны.

"Россия своими манипуляциями пытается обесценить значение Саммита мира, поскольку объединение мирового сообщества в стремлении достичь мира в Украине и восстановить баланс в глобальной безопасности идет в разрез с планами РФ по продолжению войны", - сообщают в ЦПД.

Отмечается, что на самом деле саммит мира имеет большое значение, это первый шаг к миру, основанный на Уставе ООН и базовых принципах международного права.

"Это событие объединило более 100 участников, что свидетельствует о широком интересе к мирной инициативе Украины, декларирующей важную истину - коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир", - информируют в ЦПД.

Саммит мира в Швейцарии

Напомним, 16 июня, в Швейцарии завершился двухдневный инаугурационный саммит мира. По итогам саммита было опубликовано совместное коммюнике, поддержанное подавляющим большинством участников саммита.

Следует заметить, что есть и те из стран-участников, кто не поддержал коммюнике, - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

О том, что было в тексте самого коммюнике саммита мира, – читайте по ссылке.

Также РБК-Украина собрала все главные озвученные заявления на саммите мира в Швейцарии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСаммит мираВойна России против Украины