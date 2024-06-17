Россия после саммита мира в Швейцарии пытается дискредитировать украинскую формулу мира, - ЦПД

Российская кампания по дискредитации Украинской формулы мира достигла кульминации. Комментируя итоги саммита мира в Швейцарии, враждебная пропаганда распространяет дезинформационные нарративы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
В частности, РФ распространяет месседжи, что саммит является лишь формальностью, потому что в нем не принимали участие представители страны-агрессора. Кроме того, российская пропаганда пытается убедить аудиторию, что участники обсуждали план Путина, а предложения Украины никто не воспринимает серьезно, и что Киев и союзники продемонстрировали стремление к эскалации войны.
"Россия своими манипуляциями пытается обесценить значение Саммита мира, поскольку объединение мирового сообщества в стремлении достичь мира в Украине и восстановить баланс в глобальной безопасности идет в разрез с планами РФ по продолжению войны", - сообщают в ЦПД.
Отмечается, что на самом деле саммит мира имеет большое значение, это первый шаг к миру, основанный на Уставе ООН и базовых принципах международного права.
"Это событие объединило более 100 участников, что свидетельствует о широком интересе к мирной инициативе Украины, декларирующей важную истину - коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир", - информируют в ЦПД.
Напомним, 16 июня, в Швейцарии завершился двухдневный инаугурационный саммит мира. По итогам саммита было опубликовано совместное коммюнике, поддержанное подавляющим большинством участников саммита.
Следует заметить, что есть и те из стран-участников, кто не поддержал коммюнике, - Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
О том, что было в тексте самого коммюнике саммита мира, – читайте по ссылке.
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